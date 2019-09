Scontro fra auto e moto all'incrocio: motociclista in ospedale

OSTUNI – Dopo l’impatto con l’auto è stato sbalzato sull’asfalto, sui cui ha sbattuto la faccia. Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo alla guida di di una moto di grossa cilindrata che intorno alle ore 19,40 di domenica (8 settembre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio fra viale Pola e la villetta del Cristo Re, nei pressi della biblioteca di Ostuni.

La moto, per cause da accertare, è entrata in collisione con una Fiat 500. Il motociclista, sanguinante al volto, è stato soccorso da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza, e condotto presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, a quanto pare con un trauma facciale.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale della Città Bianca, supportati dai carabinieri e da una pattuglia del commissariato di polizia nella gestione della viabilità.