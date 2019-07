Semafori in tilt: scontro all'incrocio fra auto e moto, ferito il motociclista

BRINDISI – E’ di un motociclista ferito il bilancio di uno scontro fra un’auto e una moto che si è verificato intorno alle ore 9,5 di oggi (domenica 7 luglio), al centro dell’incrocio fra via Villafranca e via San Giovanni Bosco, importante snodo del rione santa Chiara i cui semafori, da ieri, sono in tilt. La dinamica dei fatti è da accertare.

L’impatto ha coinvolto un’Alfa 147 con a bordo due persone e una Ducati Scramble condotta da un uomo. A seguito della collisione, il motociclista ha sbattuto sull’asfalto con la spalla sinistra, riportando una contusione alla gamba. Il malcapitato, dopo la caduta, si è subito rialzato, soccorso dai due occupanti dell’Alfa e da altri passanti.

Dopo qualche minuto è arrivata un’ambulanza con personale del 118 che ha condotto il ferito, sempre vigile e cosciente, presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Spetterà agli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi del caso, far luce su eventuali responsabilità. Di certo c’è che tutte e sei le lanterne semaforiche del crocevia non erano in funzione. Subito dopo, sono state riattivate.

