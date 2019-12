Auto si ribalta al rione Casale: spavento per una ragazza

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di appresione per una ragazza coinvolta in un incidente che è avvenuto la scorsa notte (23 dicembre) all'altezza del rondò fra via Benedetto Brin e via Nicola Brandi, al rione Casale, nei pressi dell'ostello della gioventù. Intorno alle ore 2, per cause da accertare, si è ribaltata una Fiat 500 bianca con due giovani a bordo. Il mezzo si è adagiato sull'asfalto, sulla fiancata lato guidatore.

Una squadra di vigili del fuoco è giunta sul posto nel giro di pochissimi minuti, dalla vicina caserma. Sul posto anche un'ambulanza con personale del 118. Uno dei due giovani a bordo del mezzo ha lasciato l'abitacolo autonomamenta. Una ragazza, invece, è stata estratta con l'ausilio dei pompieri. La malcapitata è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.