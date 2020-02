Auto sfonda muretto e si ribalta in una scarpata: ferita una ragazza

OSTUNI - Ha sfondato un muretto ed è andata a finire in una scarpata, ribaltandosi. Miracolosamente non ha riportato gravi ferite una ragazza coinvolta in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 11 di oggi (venerdì 7 febbraio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno, a circa 500 metri dalla Città Bianca.

La ragazza viaggiava alla guida di una Peuget 308. Nel sinistro, al cui dinamica è in fase di accertamento, è coinvolta anche una Citroen C3. Per cause da chiarire, la Peugeot si è scontrata con un muretto a secco che lambisce la carreggiata e dopo aver fatto un volo di un paio di metri ha impattato con il terreno, disseminato di detriti.

L'auto era ormai distrutta, ma la giovane conducente, fortunatamente, era vigile e cosciente. Sul post si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la Polizia Locale di Ostuni. La malcapitata è stata condotta in codice giallo in ospedale. Da quanto appreso avrebbe riportato delle ferite, ma di lievissima entità, anche la persona alla guida della Citroen.

Gallery