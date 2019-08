Auto si ribalta sulla superstrada: illesi tre giovani brindisini

CAROVIGNO – L’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, ma fortunatamente non hanno riportato neanche un graffio tre ragazzi di Brindisi coinvolti in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 19 di oggi (20 agosto) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, nei pressi dello svincolo per Specchiolla, marina di Carovigno.

Il veicolo, una Citroen C3, procedeva in direzione Bari. Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo. A quel punto la Citroen ha scavalcato il guard rail e si è ribaltata nell’aiuola che separa la statale dalla complanare. Gli occupanti della vettura sono usciti dall’abitacolo illesi.

Dopo l’impatto, dal motore è fuoriuscito del fumo. Per questo, in considerazione anche del fatto che la macchina era alimentata a Gpl, sul posto si è recata una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, oltre a un’ambulanza con personale del 118 e a un equipaggio della polizia stradale, supportato dai carabinieri forestali nella gestione della viabilità.

Il conducente ha riferito di aver perso il controllo del veicolo a causa del sole che lo abbagliava.