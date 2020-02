Incidente sulla strada statale: cinque feriti, traffico bloccato

BRINDISI - E' di cinque feriti il bilancio di un incidente che intorno alle ore 19.15 di oggi (venerdì 28 febbraio) si è verificato sulla strada statale 16, direzione sud, poco prima dello svincolo per il rondò della superstrada per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte). Due auto, una Peugeot 308 di colore scuro e una Renault Clio bianca, sono entrate in collisione poco dopo l'area di servizio Esso. A seguito dell'impatto, la Peugeot è andata in testa coda, mentre la Renault si è fermata di traverso sulla corsia di marcia. Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti.

I primi soccorsi sono stati prestati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, seguiti a stretto giro dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un paio di ambulanze, e dalla polizia Stradale. I feriti erano vigili e coscienti. Una donna a bordo di una delle due auto ha accusato un lieve malore.

Una coda di circa un chilometro si è formata sulla statale. Il traffico si è normalizzato solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati, da parte di un carro attrezzi. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

