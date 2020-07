Scontro fra tre auto sulla tangenziale di Brindisi: traffico rallentato

BRINDISI - Traffico rallentato sulla tangenziale di Brindisi, direzione Lecce, a seguito di un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto, poco prima dello svincolo per il rondò della strada statale 7 per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte). Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19,30 di oggi (domenica 19 luglio).

La dinamica è in fase di accertamento. Un'Alfa Romeo Giulietta bianca e una Lancia Delta hanno terminato la loro corsa a ridosso del guard rail di separazione fra le due carreggiate. Poco più avanti, accanto al guard rail opposto, si è fermata una Renault Espace, con danni sulla fiancata del guidatore. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recate due pattuglie della Polizia Locale di Brindisi, con il supporto della Polizia di Stato nella gestione della viabilità. Fortunatamente le persone coinvolte sono uscite pressoché illese dalla collisione, ad eccezione di una persona, non grave, medicata dal personale del 118.

