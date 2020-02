Tamponamento a catena di fronte al tribunale: tre auto coinvolte

BRINDISI - Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena che intorno alle ore 21 di oggi (lunedì 24 febbraio) si è verificato in via Palmiro Togliatti, all'altezza del tribunale, direzione rione Sant'Elia. Si tratta di unl'Alfa Giulietta, di una Seat Ibiza e di una Kia Picanto. Lo scontro è avvenuto a ridosso del semaforo che precede il cavalcavia.

Il primo impatto è stato quello fra la Giulietta e l'Ibiza. Poi L'Ibiza ha impattaco con la Picanto. Ad avere la peggio è stata la Giulietta, i cui airbag si sono aperti a seguito della collisione. Il mezzo, condotta da un giovane, ha riportato danni ingenti sulla parte anteriore, Meno rilevanti, invece, i danni riportati dalle altre vetture. Sul posto si sono recate due ambulanze con personale del 118 e una pattuglia di agenti della Polizia Locale. I sanitari hanno curato sul posto un paio di persone. Fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze.

