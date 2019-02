Incidente in città: auto contro muro, un'anziana in ospedale

Una brindisina di 80 anni è finita in ospedale a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle ore 18,30 di domenica (3 febbraio) all'incrocio fra via Grazia Balsamo e via Fulvia, al rione Cappuccini, all'altezza della sede dei Servizi sociali del Comune di Brindisi.

L'anziana si trovava alla guida di una Kia Picanto bianca ache a seguito dell'impatto con una Fiat Punto nera ha invaso il marciapede ad angolo fra via Fulvia e via Grazia Balsamo, scontrandosi contro il muro di una palazzina. La Punto, condotta da un 40enne, ha invece proseguito per qualche metro.

La malcapitata è stata subito soccorsa da alcuni cittadini, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza con personale del 118. La donna, vigile e cosciente, è sata trasportata presso il Pronto soccorso del Perrino. Illeso invece il conducente della Punto. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento