Incidente in via Provinciale per Lecce: tre automobilisti feriti

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso scontro fra tre auto che si è verificato intorno alle ore 20.30 di oggi (venerdì 29 novembre), all’incrocio fra via Felice Matteucci, al villaggio San Paolo, e via Provinciale per Lecce. Una Fiat 500 si è ribaltata su una fiancata a seguito dell’impatto con una Opel Corsa. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Fiat Punto. Sul posto si sono recate tre ambulanze con personale del 118, un paio di pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco. I tre conducenti, un 19enne, un 50enne e un 70enne, sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni, a quanto pare, non sarebbero gravi.