Auto sfonda muretto e si ribalta nel giardino di una villetta

LATIANO - Si è scontrato con il muro e ha invaso il cortile di una villetta, ribaltandosi. Poteva avere drammatiche conseguenze uno spaventoso incidente che intorno alle ore 19 di oggi (sabato 1 giugno) si è verificato sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Latiano, nell'agro di Torre. Un uomo alla guida di un'utilitaria, per cause da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. La macchina a quel punto è andata asbattere con violenza contro il muro perimetrale di un'abitazione. Una porzione del fabbricato è stata abbattuta. L'auto, dopo l'urto, si è ribaltata, terminando la sua corsa nel giardino dellla villetta. Parti di carrozzeria hanno fatto un volo di metri, spargendosi sul terreno.

Inizialmente si è temuto il peggio. Ma da quanto appreso, sembra che l'automobilista, soccorso da personale del 118, non abbia riportato gravi ferite. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia municipale di Torre. In ausilio anche i carabinieri.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery