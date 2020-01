Incidente al rione Commenda: anziano automobilista investe pensionata

BRINDISI – Mentre attraversava la strada, è stata centrata da un’auto condotta da un 84enne. Si sono vissuti momenti di apprensione per una brindisina di 76 anni coinvolta in un incidente che intorno alle ore 18.15 di oggi (mercoledì 29 gennaio) si è verificato all’altezza dell’incrocio fra via Imperatore Augusto e via Giulio Cesare, a pochi metri dalla casa circondariale di Brindisi (rione Commenda).

La donna, da quanto appreso, era diretta verso via Appia. L’anziano automobilista, alla guida di una vecchia Fiat Brava, stava effettuando una svolta a sinistra. A seguito dell’impatto, la malcapitata è stata sbalzata sull’asfalto. Alcuni passanti, oltre allo stesso automobilista, le hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale del 118, a bordo di un’ambulanza.

La donna, sempre vigile e cosciente, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, con una sospetta frattura. Fortunatamente non versa in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi.