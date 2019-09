Camion si ribalta e sfonda spartitraffico: chiusa la superstrada

BRINDISI - Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 11 di oggi sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto, nei pressi per lo svincolo per Restinco. Un autoarticolato, da quanto appreso diretto verso Taranto, per cause da acccertare si è ribaltato, ha letteralmente demolito una parte dello spartitraffico e ha invaso anche la carreggiata direzione Brindisi, perdendo il carico, costituito da materiale ferroso. Alcune ruote sono volate sull'asfalto. Fortunatamente non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro.

L'autoarticolato era partito da Mesagne. Una pietra schizzata da uno jersey spartitraffico ha colpito un'auto che seguiva il Tir, facendola andare fuori strada.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia locale di Brindisi e la polizia stradale, impegnata nei rilievi del caso, con il supporto del personale dell'Anas. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulle complanari, all'altezza del centro commerciale Ipercoop Le Colonne, per chi è diretto a Taranto, e all'altezza di San Donaci per chi procede verso Brindisi. Il comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, invita gli automobilisti a non imboccare la statale. Fortunatamente non vi sarebbero feriti gravi.

Articolo aggiornato alle ore 12.34 (Un'auto colpita da una pietra)

