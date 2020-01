Auto travolge cane e il suo proprietario: muore il fido, grave l'uomo

CAROVIGNO – E’ stato travolto da un’auto mentre passeggiava insieme al suo cane. Lui, un 55enne, è sopravvissuto, pur riportando diverse fratture su tutto il corpo. Il suo amico a quattro zampe, invece, non ce l’ha fatta. Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri (venerdì 3 gennaio), in via Martiri di via D’Amelio, a Carovigno.

Il 55enne, residente a Carovigno, e il suo fido sono stati investiti da una Ford Fiesta condotta da un 26enne, anch’egli del posto. Il cane è morto sul colpo. L'uomo è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova tuttora ricoverato.

Anche l’automobilista, in stato di shock, è stato condotto presso il nosocomio brindisino. Il 26enne è risultato negativo all’alcool test, effettuato sul posto. Si attende l’esito degli accertamenti tossicologici. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Carovigno, recatisi sul posti per i rilievi del caso.