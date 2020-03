Incidente nel centro abitato: auto finisce contro palo, due feriti

SAN PIETRO VERNOTICO – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, in via Mesagne a San Pietro Vernotico. Un’auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione, l’impatto è stato così forte che sono scoppiati gli airbag. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Vanoni, le auto coinvolte sono un’Alfa Giulietta e una Fiat Brava. Sulla prima viaggiavano due giovani di Brindisi sull'altra solo il conducente, un uomo di San Pietro. Il passeggero della Giulietta ha avuto la peggio.

Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 che ha portato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica. La Giulietta è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito giudiziario Tarantini in attesa della prognosi. Il traffico in via Mesagne, una delle strade più trafficate del paese, ha subito rallentamenti.

