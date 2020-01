Incidente sulla circonvallazione: giovane motociclista in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Scontro fra auto e moto all’incrocio tra la Circonvallazione di San Pietro Vernotico e via De Gasperi, già teatro di incidenti stradali anche gravi. Un 28enne alla guida di una potente Kawasaki si è scontrato con una Citroen C3 condotta da una ragazza. L’impatto è avvenuto mentre l’auto si immetteva sulla circonvallazione, la moto è finita a ridosso della carreggiata.

Ad avere la peggio il giovane motociclista. È stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 giunta dal Punto di Primo intervento di San Pietro Vernotico e portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sotto shock anche la conducente dell’auto, anche per lei si è reso necessario l’intervento del 118.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica. I carabinieri, invece, si sono occupati della viabilità, il traffico ha subito grossi rallentamenti. In ausilio dei militari per la gestione della viabilità anche un agente dell'istituto di vigilanza G4. I mezzi sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini che si è occupato anche della pulizia del manto stradale, e posti sotto sequestro in attesa della prognosi.

