Auto si ribalta fra la complanare e la statale: in ospedale mamma e tre figli

BRINDISI – L’auto si è ribaltata ed è andata a finire sulla superstrada. Si sono vissuti momento di grande preoccupazione per una mamma e i suoi tre figlioletti, coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 19 di oggi (mercoledì 15 maggio) sulla complanare che collega il Rione Sant’Elia al La Rosa.

I quattro viaggiavano a bordo di una Ford C Max, diretti verso il quartiere Sant’Elia. Superato lo svincolo per la statale, la donna, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La macchina a quel punto ha invaso l’aiuola ricoperta da sterpaglia che separa la complanare dalla superstrada, cappottandosi. La corsa della C Max si è interrotta quindi sul bordo della statale per Lecce.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza, gli agenti della polizia locale di Brindisi e una pattuglia della polizia stradale. La mamma e i bimbi erano vigili e coscienti. Tutti e quattro sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Le loro condizioni, per fortuna, pare non siano gravi. Sul posto anche il comandante della polizia locale, Antonio Orefice, per coordinare i rilievi del caso.

