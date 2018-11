Incidente con scooter rubato: conducente in ospedale, denunciato

CAROVIGNO – Si è schiantato contro l’isola spartitraffico all’ingresso del paese mentre viaggiava a bordo di uno scooter risultato poi rubato. E’ stato portato in ospedale in codice rosso e ricoverato. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione e guida in stato di ebbrezza alcolica. Protagonista di questo incidente verificatosi nella serata di mercoledì 21 novembre alle porte di Carovigno, un 23enne di origini rumene.

Viaggiava a bordo di uno Scooter Yamaha Majesty 125. L’incidente si è verificato intorno alle 23.30, sul posto per i rilievi si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, diretti rispettivamente dal tenente Alberto Bruno e dal capitano (della compagnia) Antonio Corvino.

I militari hanno subito accertato che il veicolo era stato rubato a Brindisi a giugno scorso. Come da prassi hanno disposto gli esami tossicologici e quelli tesi a individuare il tasso alcolemico. Quest’ultimo è risultato positivo: 1.14 grammi per litro. Il 23enne è stato ricoverato con fratture in diverse parti del corpo, trauma cranico, cervicale e toracico.

