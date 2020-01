Scontro fra due auto e un trattore sulla provinciale: un uomo in codice rosso

ORIA – E’ di tre feriti di cui uno grave, due auto e un trattore distrutti, il bilancio di un incidente che si è verificato poco dopo le 18.30 di oggi, lunedì 13 gennaio, sulla strada provinciale che collega Oria a Manduria (Ta). Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco per estrarre una persona incastrata nelle lamiere, oltre a ambulanze del118, agenti di Polizia locale e carabinieri.

Le auto coinvolte sono un’Audi A4 station wagon, una Bmw 320. Audi e Bmw si sono scontrate frontalmente e, dopo l’impatto, il trattore è uscito di strada. Una è finita contro un muretto di recinzione che si affaccia sulla carreggiata, l’altra si è fermata sul ciglio della strada. L’incidente si è verificato all’altezza del vecchio aeroporto militare manduriano.

Un uomo di 43 anni di Manduria è stato portato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per un grave trauma cranico. Il traffico nel tratto interessato dall’incidente ha subito grossi rallentamenti.

Sembrerebbe che l’Audi e il trattore procedessero in direzione Manduria, mentre la Bmw in direzione Oria, non ancora accertate le cause dello scontro.

Foto da Foto da www.lostrillonenews.it

