Scontro con il guardrail sulla strada per il mare: conducente in ospedale

OSTUNI – Le lamiere si sono letteralmente conficcate nel motocarro Ape a 4 ruote, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze fatali un incidente che intorno alle ore 11,30 di oggi (giovedì 6 giugno) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni alla marina del Pilone. Alla guida del mezzo si trovava un uomo.

Questi, per cause da accertare, ha perso il controllo, terminando la sua corsa con uno schianto contro il guardrail. Fortunatamente il malcapitato non si trovava dalla parte dell’abitacolo investita in pieno dall’urto. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare il conducente i primi soccorso, in attesa dell’arrivo di personale del 118. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale della Città Bianca.