Scontro all'incrocio per il mare: ferite le due conducenti

SAN PIETRO VERNOTICO – E’ di due donne ferite e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 8 di oggi, martedì 18 febbraio, all’incrocio tra la circonvallazione di San Pietro Vernotico e la strada provinciale per Campo di Mare. Le auto coinvolte sono una Toyota Aygo e una Mini Cooper, entrambe condotte da due donne, una di San Pietro e l’altra di Brindisi, uniche occupanti dei veicoli.

L’impatto è avvenuto durante una manovra di svolta a sinistra, un’auto proveniva da direzione Campo di Mare e l’altra frontalmente da direzione San Pietro. Sul posto per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica si sono recati gli agenti della Polizia locale.

Una delle due ferite è stata portata in ospedale da un’ambulanza del 118, l’altra medicata sul posto. I mezzi sono stati rimossi dal carro attrezzi e portati nel deposito della carrozzeria Tarantini. I dipendenti della ditta Tarantini si sono anche occupati della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza dell’asfalto.

Si tratta dell'ennesimo incidente a quel particolare incrocio semaforizzato della circonvallazione, spesso al centro di polemiche per la mancata realizzazione negli anni di una rotatoria. L'incrocio per Campo di Mare porta anche agli svincoli per la statale Brindisi-Lecce, oltre che a Torchiarolo alle cui porte c'è un altro accesso per la superstrada. Si tratta di un'intersezione molto trafficata a tutte le ore del giorno e della notte che dovrebbe essere messa in sicurezza anche se come è noto spesso alla base dei sinistri stradali c'è imprudenza alla guida.