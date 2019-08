Moto finisce contro autocarro e sfonda cancello di una villetta

BRINDISI – Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 28 agosto, sulla strada provinciale 41, la litoranea nord: una moto Kawasaki dopo essere finita contro un autocarro e un veicolo in sosta si è schiantata contro il cancello di una villetta finendo la corsa nel cortile dell’abitazione. Il conducente un 30enne di Brindisi R.S. è stato portato in ospedale con ferite alle gambe.

L’incidente si è verificato alle 7.30 circa all’incrocio con via Festa delle Palme, l’altro veicolo coinvolto è un autocarro di Ecotecnica la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Brindisi. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia della Polizia locale. Al momento le cause che hanno provocato lo scontro non sono state chiarite.

