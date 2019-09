Mamma e figlie finiscono in un canale: muore bimba di quattro anni

FRANCAVILLA FONTANA – Una bimba di quattro anni, Aurora, originaria di Francavilla Fontana, è morta all’ospedale Maggiore di Bologna per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi lunedì 1 settembre sulla strada provinciale di San Vitale nei pressi della frazione del Fossatone, comune di Medicina.

La piccola viaggiava insieme alla madre, 32 anni, e alla sorella di 14 anni. Tutte e tre viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che per cause non ancora chiarite si è schiantata contro un muretto finendo la corsa in una cunetta. Sono state portate in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Le condizioni della bimba più piccola erano quelle più critiche. Il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di oggi.