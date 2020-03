Incidente sull'Autostrada del Sole: perde la vita giovane sampietrana

SAN PIETRO VERNOTICO – Una donna di 37enne, anni, Maria Lucia Melli, originaria di San Pietro Vernotico è deceduta la notte scorsa in un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Firenzuola e Barberino di Mugello (Firenze), sulla corsia in direzione sud. L’auto sulla quale viaggiava la donna, residente a Jesolo e mamma di una bimba di 4 anni, avrebbe tamponato un Tir. L’incidente si è verificato intorno alle 4, sul posto anche i vigili del fuoco, il personale del 118 nulla ha potuto fare per salvare la vita alla giovane donna. La sua famiglia vive a San Pietro Vernotico, la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro tra i suoi amici di infanzia che la ricordano come una ragazza solare. Nella mattinata di domani verrà effettuato il riconoscimento della salma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.