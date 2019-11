Incidente sulla circonvallazione: auto si ribalta, muore un giovane

FRANCAVILLA FONTANA – Un 22enne residente ad Avetrana (Taranto) ha perso la vita intorno alle ore 15.15 di oggi (martedì 5 novembre), a seguito di un terribile incidente verificatosi sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, in corrispondenza dell’incrocio con la strada provinciale per San Marzano (Taranto). Il giovane procedeva alla guida di una Citroen che per cause da accertare, intorno alle ore 15.15, si è scontrata lateralmente con una Volvo condotta da una persona residente a Francavilla Fontana.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la Volvo procedeva verso Carosino-Grottaglie. La Citroen, dopo la violenta collisione, si è ribaltata. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Non avrebbe riportato gravi conseguenze, invece, l’uomo alla guida della Volvo. Sul posto si sono recate le ambulanze con personale del 118 e i vigili del fuoco del locale distaccamento. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale di Francavilla Fontana, coadiuvata dai carabinieri nella gestione della viabilità.

Foto www.lostrillonwnews.it