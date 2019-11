Scontro fra auto e bici all'incrocio: muore infermiera di 32 anni

CELLINO SAN MARCO - E’ morta sul colpo dopo l’impatto, particolarmente violento, con un’autovettura. Tatiana Renna è spirata a soli 32 anni. La donna era di Cellino San Marco e aveva da poco preso domicilio a Poggiardo. Sorte amara, aveva vinto un concorso per lavorare nel 118. Ma quando i suoi colleghi infermieri e medici del servizio di emergenza sono arrivati sul posto, nei pressi del ristorante Tesoretto di Poggiardo, sulla strada provinciale che collega Maglie a Castro, ormai c’era davvero ben poco da fare.

La donna era in bicicletta. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Stando ai primi accertamenti, svolti dai carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie, stava attraversando un incrocio quando, all’improvviso, è rimasta travolta da un’autovettura Opel Corsa. Alla guida c’era P.F., un 44enne di Poggiardo, rimasto illeso, ma, ovviamente, molto scosso. Lo scontro è stato tale che l’infermiera in bicicletta ha fatto un volto di una decina di metri. Il 44enne, intanto, è stato a sua volta condotto in ospedale, a Scorrano, per procedere agli accertamenti di rito e verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti o alcool.