Schianto contro un muro sulla provinciale: paura per un motociclista

OSTUNI – E’ finito contro un muro, durante un’uscita con gli amici. C’è apprensione per le condizioni di un motociclista di Ostuni che nella tarda mattinata di oggi (6 ottobre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a Cisternino, in contrada Vallenga, nell’agro della Città Bianca.

L’uomo procedeva alla guida di una potente Yamaha Yzf-R1. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, fino al violento impatto contro un muro posto a ridosso della carreggiata. Gli altri motociclisti che procedevano insieme a lui hanno subito allertato i soccorritori.

Sul posto si è recata un’ambulanza con personale del 118. Il malcapitato è stato trasportato verso l’ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati affidati dalla polizia locale di Ostuni.