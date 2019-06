Moto finisce sulla rotatoria al rione Casale: ferito il conducente

BRINDISI - E' andato dritto sulla rotonda, schiantandosi contro un masso. Si sono vissuti momenti di apprensione per un motociclista coinvolto in un incidente che intorno alle ore 23 di giovedì (20 giugno) è avvenuto in piazza del Vento, al rione Casale, nei pressi del distaccamento aeroportuale. Un uomo alla guida di grossa cilindrata, provenendo dalla zona della Sciaia, ha perso il controllo del veicolo una volta imboccata la rotatoria.

A quel punto la moto ha invaso l'aiuola, per poi scontrarsi con un grosso blocco di pietra. Il conducente stato sbalzato sul prato. Sul posto si è recata un'ambulanza con personale del 118. Il malcapitato è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni pare non siano gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale.