Scontro fra moto e scooter all'incrocio: spavento per i due motociclisti

BRINDISI – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un violento impatto fra una moto Bmw 650 e uno scooter Burgman di grossa cilindrata avvenuto intorno alle ore 11:30 di oggi (martedì 11 giugno) all’altezza dell’incrocio fra via Carlo Cattaneo e viale Aldo Moro. Alla guida della moto si trovava un brindisino di 57 anni. Lo scooter era invece condotto da un uomo, anch’egli brindisino, di 62 anni. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, uno dei due mezzi procedeva verso il tribunale, mentre l’altro si immetteva in viale Aldo Moro, provenendo da via Cattaneo.

A seguito dell’impatto, entrambi i motociclisti sono finiti sull’asfalto. Il conducente della Bmw è uscito illeso dal sinistro. Pare abbia riportato una ferita alla mano, invece, il 62enne. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze con personale del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati da una pattuglia della polizia locale, supportata dai poliziotti in moto della Nibbio nella gestione della viabilità. Il 62enne è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

