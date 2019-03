Tragedia sulla provinciale per San Vito: muore donna di 51 anni

BRINDISI - Tragedia questa sera sulla provinciale per San Vito: una donna di 51 anni, R. S. è deceduta a causa delle ferite riportate nell'incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un'auto. Per lei non c'è stato niente da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma il tentativo è stato vano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 20,40. A quanto si apprende, la donna era nata a Carovigno ma era residente a Brindisi dove lavorava. Era alla guida di una Citroen C3 che, per causa da chiarire, è finita contro il furgone all'altezza dello svincolo per contrada Montenegro. Alla guida del furgone un uomo di 56 anni, F.C, nato e residente a Brindisi, rimasto ferito in maniera lieve. E' stato portato in ospedale per accertamenti. Probabilmente sarà ascoltato allo scopo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione.

Sul posto ci sono due pattuglie della polizia locale di Brindisi e due ambulanze del 118. I mezzi, una Citroen C3 e il furgone Fiat Ducato, sono stati sequestrati allo scopo di procedere con una serie di accertamenti utili a ricostruire la causa dell'impatto ed eventuali responsabilità.

