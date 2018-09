Incidente nel centro abitato: anziano travolge la moglie con l'auto

SAN PIETRO VERNOTICO – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare l’auto e permettere agli operatori del 118 di salvare l’anziana donna travolta dall’auto condotta dal marito e rimasta incastrata sotto la vettura. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 21 settembre, all’incrocio tra via Federico Melli, via XXIV Maggio e via Sant’Antonio.

L’investimento, stando a una primissima ricostruzione della dinamica, si sarebbe verificato durante una manovra in retromarcia. L’anziana donna è stata travolta dalla Fiat Panda alla cui guida c'era il coniuge che non si sarebbe accorto di nulla fino a quando non ha sentito le urla della congiunta.

I primi soccorritori nulla hanno potuto fare per liberarla, nemmeno gli operatori del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. La donna era a faccia in giù completamente sotto l’auto. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con le strumentazioni adatte sono riusciti a sollevare la Fiata Panda e permettere ai sanitari di soccorrere la malcapitata e trasferirla d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Si tratta di una coppia che vive nella zona. Il marito era sotto shock, gli agenti della Polizia locale si sono occupati della ricostruzione della dinamica. I carabinieri hanno presidiato l’area per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Gallery