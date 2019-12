Incidente sulla provinciale: donna incastrata nelle lamiere liberata dai pompieri

OSTUNI – I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tettuccio con una cesoia idraulica per liberare la donna che nella mattinata di oggi è rimasta incastrata nell’abitacolo della sua Lancia Y a causa di un incidente stradale sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno, precisamente in contrada Santa Caterina alle porte della Città Bianca. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat 500 L alla cui guida c’era un militare ostunese. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale, la donna in codice rosso.

Con ogni probabilità si è trattato di uno scontro frontale, la Lancia si è ridotta a un groviglio di lamiere, sul posto sono state inviate immediatamente alcune ambulanze del 118, ma, come già detto, per liberare la donna ferita si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare l’auto.

Sul posto si sono recate anche alcune pattuglie della Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica, del locale commissariato e della Polizia locale che invece hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e fino alla rimozione dei veicoli.