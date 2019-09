Tamponamento tra furgone e trattore sulla provinciale: feriti i conducenti

CEGLIE MESSAPICA – Scontro fra un furgone frigo e un trattore sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana. I due veicoli sono finiti a ridosso di una recinzione in una cunetta, i conducenti, secondo le prime informazioni raccolte potrebbero ritenersi miracolati. I mezzi, infatti, sono andati distrutti.

È accaduto poco dopo le 6 di oggi, sabato 14 settembre all’altezza del ristorante La Fontanina nei pressi dell’incrocio tra la provinciale che collega Ceglie Messapica a San Vito dei Normanni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica si è trattato di un tamponamento.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 che hanno soccorso le persone ferite anche i vigili del fuoco, giunti da distaccamento di Ostuni, i carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana, competenti per territorio, e gli agenti della Polizia locale di Ceglie Messapica che si sono occupati della gestione della viabilità. Come già detto i due conducenti, uniche persone coinvolte, non avrebbero riportato ferite preoccupanti, ma saranno ulteriori accertamenti diagnostici a scongiurare conseguenze peggiori. Il traffico in quel tratto di strada ha subito rallentamenti.

Gallery