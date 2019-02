Incidente stradale: positivo ai cannabinoidi, patente ritirata

FASANO - Dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 172, un operaio di 33 anni di Ostuni è risultato positivo ai cannabinoidi e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Fasano. La patente è stata ritirata e l’autovettura sequestrata ai fini della confisca.

Sempre a Fasano, i carabinieri hanno sorpreso uno studente di 15 anni con 21 grammi di hashish nel marsupio. E' stato segnalato alla Procura per i minorenni. Alle 2 della scorsa notte è stato controllato nel centro storico della città in via Del Balì.