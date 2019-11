Incidente sulla provinciale, auto si schianta contro albero: grave un giovane

CISTERNINO – Un 23enne di Cisternino è stato portato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi a cause delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, sulla strada provinciale che collega Cisternino a Fasano. L’auto sulla quale viaggiava, una Volkswagen Lupo, si è schiantata contro un albero di ulivo riducendosi a un groviglio di lamiere.

Sul posto oltre a personale del 118 si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, gli agenti della Polizia locale di Fasano e Cisternino. L’incidente si è verificato alle porte di Fasano. Da quanto si apprende all’arrivo dei soccorsi il giovane era fuori dall’abitacolo. Le sue condizioni sono critiche. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore sono al vaglio degli agenti della Polizia locale.

