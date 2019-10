Incidente sulla superstrada: pullman di linea tamponato da un Camion

ORIA – Hanno vissuto momenti di apprensione in passeggeri di un pullman di linea a lunga percorrenza dell’azienda Flixbus che intorno alle ore 8,30 di oggi (martedì 22 ottobre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Taranto, poco prima dello svincolo per Oria. Il mezzo, per cause da accertare, è stato tamponato da un Tir.

Le persone a bordo dell’autobus, tutte distribuite fra i sedili della parte anteriore, non hanno riportato alcuna ferita. Sarebbe uscito illeso dall’impatto anche il conducente dell’autoarticolato. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. I carabinieri hanno rallentato il traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati. La viabilità ha subito rallentamenti.

Foto www.lostrillonenews.it