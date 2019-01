Scontro fra auto e scooter sulla rotatoria: un ragazzino portato in ospedale

OSTUNI – Sarebbe una mancata precedenza la causa di un incidente verificatosi intorno alle 16 di oggi, sabato 26 gennaio, sulla rotatoria per San Michele Salentino, a Ostuni. Uno scooter condotto da un ragazzino e un’auto guidata da un cittadino di nazionalità rumena si sono scontrati: il giovane conducente del veicolo a due ruote è finito sull’asfalto.

Si è reso necessario l’intervento del personale del 118 che ha portato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia della Polizia locale. Un’altra del commissariato di polizia, invece, si è occupata della viabilità.

