Scontro frontale fra auto e pulmino: feriti nove braccianti agricoli

OSTUNI - E' di dieci feriti il bilancio di uno spaventoso scontro frontale fra una Fiat Panda e un pulmino Ford Transit a bordo del quale viaggiavano nove braccianti agricoli che intorno alle ore 18 di oggi (venerdì 20 dicembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, a circa quattro chilometri dal centro abitato della Città Bianca. La dinamica del sinistro è all vaglio della polizia locale di Ostuni.

I due mezzi si sono accartocciati a seguito della violentissima collisione. Sul posto si sono recati i vigili del fuoo del distaccamento di Ostuni e diversre ambulanze con personale del 118. Tutti e nove gli occupanti del pulmino hanno riportato ferite. Ferito anche un occupante dell'auto. Otto persone, di cui due in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, sono state trasportate presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Altri due braccianti sono stati condotti presso l'ospedale di Ostuni.