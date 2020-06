Scooter contro muro sulla strada provinciale: paura per un minorenne

OSTUNI - Ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un muretto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un minorenne che intorno alle ore 19,15 di oggi (lunedì 8 giugno) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, alle porte della Città Bianca. Il giovane era alla guida di uno scooter 50. I motivi della perdita di controllo sono da appurare. Il malcapitato, vigile e cosciente, è stato soccorso da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza, e trasportato in codice giallo presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Ostuni, con l'ausilio degli agenti del locale commissariato nella gestione della viabilità. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.