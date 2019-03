Auto si ribalta nelle campagne: conducente condotto in ospedale

CISTERNINO - Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 21,15 di oggi (lunedì 4 marzo) sulla strada provinciale che collega Cisternino a Ceglie Messapica, in agro di Cisternino. Il malcapitato era al volante di una Citroen C3 che per cause da accertare è finita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne, sulla fiancata lato passeggero.

Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Il ferito, vigile e cosciente, è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri e consegnato ai paramedici, che lo hanno trasportato presso l'ospedale della Città Bianca. Le sue condizioni, fortunatamente, pare non siano gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.