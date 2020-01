Schianto contro albero sulla provinciale: paura per un motociclista

OSTUNI – Ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un 48enne di Ceglie Messapica che nella tarda mattinata di oggi (venerdì 3 gennaio) è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi sulla strada provinciale che collega Ostuni alla marina di Torre Pozzelle.

Il malcapitato, per cause da accertare, a meno di un chilometro dallo svincolo per la strada statale 379, è uscito fuori strada e ha impattato contro un ulivo. La moto è andata a finire in un terreno che lambisce la carreggiata, a metri di distanza dal motociclista. Questi, vigile e cosciente, ma dolorante alla testa e al torace, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi da un’ambulanza con personale del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale della Città Bianca.