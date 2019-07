Moto contro un albero sulla strada per il mare: grave un ragazzo

SAN PIETRO VERNOTICO – Ancora un incidente sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di mare, la Sp 86, già teatro di numerose tragedie. Un giovane residente a Cellino San Marco verserebbe in gravi condizioni dopo essersi scontrato contro un albero. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20,30 di oggi (sabato 27 luglio), prima del cavalcavia della strada statale 613, nei pressi di un noto locale notturno.

Il ragazzo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, per cause da accertare è uscito fuori strada e ha percorso un tratto di campagna fino a impattare contro l'arbusto. Il personale del 118, giunto sul posto in ambulanza, ha trasportato il ferito in ospedale.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico e i carabinieri. Un'associazione di Protezione civile ha supportato le forze dell'ordine, illuminando la zona. La strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti, in entrambi i sensi di marcia. Adesso si procede lungo una sola corsia.

L’ultimo incidente si è verificato domenica 30 giugno, quando proprio sul cavalcavia si scontrarono due auto che procedevano in direzioni opposte. Fortunatamente il sinistro non ebbe conseguenze tragiche.

