Furgoncino si ribalta sulla strada provinciale: illeso il conducente

SAN VITO DEI NORMANNI - Ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. Fortunatamente non ha riportato ferite il conducente di un furgoncino Ford Transit coinvolto in un incidente accaduto stamattina (giovedì 8 agosto), sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Francavilla Fontana, in agro di San Vito.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il sinistro si è verificato in prossimità di una curva. L’uomo è uscito autonomamente dall’abitacolo. I rilievi del caso sono stati effettuato dagli agenti della polizia locale di San Vito dei Normanni diretti dal comandante Alma Passante. Gli stessi hanno provveduto a far bonificare la strada da un ingente quantitativo di gasolio fuoriuscito dal mezzo incidentato.