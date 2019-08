Tragedia sulla superstrada: camionista travolto e ucciso da un'auto

FASANO – Tragedia sulla strada statale 379 nella mattinata di oggi, giovedì 23 agosto: un camionista di 34 anni è stato travolto e ucciso subito dopo essere sceso dal mezzo pesante. L’incidente si è verificato sulla corsia in direzione Brindisi poco prima dell’uscita “Torre Canne sud”.

Sul posto si sono recate alcune ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia stradale, oltre al personale dell’Anas. Per il conducente del Tir non c’è stato nulla da fare. È stato travolto da un’Audi il cui conducente è stato portato in ospedale ma non corre pericolo di vita. La statale è stata chiusa al traffico per tutta la durata dei rilievi e successivamente è stata aperta solo una corsia. Al momento in cui scriviamo gli operatori sono ancora a lavoro. Secondo alcune testimonianze il camionista era sceso dal mezzo per cambiare una ruota.