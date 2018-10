Incidente stradale, automobilista non si ferma a prestare soccorso

BRINDISI - Incidente stradale in Centro attorno alle 13: uno degli automibilisti coinvolti non si è fermato a prestare soccorso. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Sono state coinvolte due utilitarie all'inconcrocio fra piazza Cairoli e corso Umberto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. Ai poliziotti municipali spetta il compito di identificare l'automobilista che non si è fermato, stando alle testimonianze, e di accertare la dinamica dell'incidente.