Incidente nell'abitato di Carovigno: si ribalta una delle due auto

CAROVIGNO - Incidente nel pomeriggio odierno nell'abitato di Carovigno, con due auto coinvolte, una Fiat ed una Renault. L'impatto tra i due veicoli è stato violento, e la Renault si è ribaltata. Difficoltà per i conducenti per uscire dagli abitacoli, e per questo oltre al 118 ed alla Polizia locale, sul posto si è recata anche una squadra di vigili del fuoco.

Ma nel frattempo i due guidatori erano riusciti a liberarsi, e a quanto pare non hanno riportato conseguenze serie nello scontro. L'incidente è avvenuto in via Martiri di via Fani, una parallela di via Serranova, alla periferia della cittadina. Saranno gli agenti della Polizia locale ad ricostruire dinamiche e responsabilità del sinistro.