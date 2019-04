Incidente stradale sulla 379: auto si ribalta, un ferito

BRINDISI - Incidente stradale sulla 379 nella mattinata odierna: un'auto e si è ribalta e l'uomo che era alla guida è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, al Perrino di Brindisi per essere sottoposto a una serie di accertamenti. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Non è chiara neppure la dinamica. E' stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

E' successo questa mattina, 25 aprile 2019, poco prima delle 12, sulla corsia in direzione di Bari, poco dopo lo svincolo per l'aeroporto del Grande Salento. Tempestivi sono stati i soccorsi dei pompieri e del personale del 118.

Si registrano incolonnamenti sulla corsia di marcia in cui è avvenuto l'incidente: il traffico è rallentato a causa delle operazioni necessarie allo spostamento della vettura.

