Incidente allo svincolo per la masseria: ferito anche un bambino

BRINDISI - Tre persone, tra le quali un bambino, sono rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave, in seguito all'incidente che è avvenuto allo svincolo per Masseria Zambardo, sulla strada che collega San Vito a Mesagne: il piccolo è stato subito portato in ospedale, a Brindisi, per essere sottoposto a una serie di accertamenti. Era cosciente quando è arrivato il personale del 118.

Due le auto coinvolte. C'è stato un tamponamento, stando a quanto hanno accertato gli agenti della Polizia locale di Brindisi, arrivati sul posto per i rilievi. L'auto tamponata stava per svoltare in direzione della masseria ed è finita fuori strada.