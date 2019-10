Incidente mortale sulla Brindisi-Lecce: chiusa al traffico la corsia in direzione Sud

BRINDISI – Dalle 7.30 di oggi, lunedì 28 ottobre, la corsia in direzione Sud della strada statale 613 (Brindisi-Lecce) è chiusa al traffico per un grave incidente verificatosi all’altezza di Surbo. Una C3 è finita sotto a un Tir rimanendo schiacciata. Alla guida c'era una donna di cui al momento non si conosce l’identità, che ha perso la vita sul colpo. I vigili del fuoco sono a lavoro per estrarre l’auto, ridotta a un groviglio di lamiere, da sotto al mezzo pesante. Gli agenti della Polizia stradale, invece, si stanno occupando della viabilità.

Seguono aggiornamenti

