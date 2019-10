Incidente mortale sulla superstrada: la vittima insegnava a Brindisi

BRINDISI – E’ un’insegnante di Brindisi, Anna Maria Dell’Anna, 58 anni, la vittima dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi sulla strada statale Lecce-Brindisi. La donna, che vive a San Cesario di Lecce, si stava recando a scuola, all'Ipsss 'F. L. Morvillo Falcone, quando è rimasta coinvolta nel tragico schianto che non le ha lasciato scampo. La Citroen C3 sulla quale viaggiava è rimasta schiacciata tra un Tir e un mezzo cassonato. Lo scontro si è verificato all’altezza dello svincolo per Surbo.

L’auto si è ridotta a un groviglio di lamiere. L’incidente, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è avvenuto durante una manovra di sorpasso, l’auto è stata tamponata dal Tir ed è finita sotto al camion che la precedeva. Nulla hanno potuto fare i conducenti dei mezzi pesanti per evitare l’impatto. Entrambi sono stati portati in ospedale, l’autista del Tir, che trasportava derrate alimentari è rimasto ferito, l’altro, invece, è rimasto illeso ma soccorso perchè in stato di shock.

Per estrarre la donna dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma della 58enne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi", su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce. Il medico legale incaricato nei prossimi giorni eseguirà alcuni accertamenti clinici sul corpo della donna. Intanto, come previsto dalla procedura in caso di omicidio stradale, tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, per essere poi ispezionati dai periti che accerteranno le responsabilità.

La superstrada nel tratto interessato dall’incidente è stata chiusa e il traffico deviato all’altezza di Surbo. E’ stata riaperta alle 12.30 quando sono terminati rilievi e i mezzi sono stati rimossi.

Annullato evento alla Morvillo Falcone

Sulla pagina Facebook dell'Istituto scolastico è stato pubblicato il seguente post: "A seguito del grave evento luttuoso che ha colpito la nostra scuola in data odierna, avendo perso una collega in un gravissimo incidente stradale, la Dirigente scolastica prof.ssa Irene Esposito ha opportunamente deciso di rinviare a data da destinarsi l’incontro sull’autismo in programma domani pomeriggio".

